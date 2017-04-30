اخبار مصر - وكالات

قام شرطي بريطاني يرتدي زي الغوريلا، بجمع أكثر من 20 ألف جنيه استرليني لجمعية خيرية حيوانية تعنى بحماية حيوانات الغوريلا من الانقراض، من خلال خوض مسابقة ماراثون لندن زحفاً لمدة أسبوع كامل.

أكمل الشرطي توم هاريسون (41 عاماً)، الذي لقب باسم “السيد غوريلا”، مسافة 26 ميلاً يوم السبت بعد رحلة قام خلالها بالزحف على يديه وركبتيه لمدة ستة أيام ونصف، لجمع 26،000 جنيه استرليني أي ما يعادل 33،675 دولاراَ أمريكياَ لصالح جمعية تعرف باسم “منظمة الغوريلا”.

وابتداء من 22 أبريل ، زحف هاريسون عبر شوارع لندن وهو يرتدي زي الغوريلا لمدة 10 الى 12 ساعة يومياً، حتى وصل الى خط النهاية.

وقال هاريسون معلقاً على تجربته: “كنت أزحف لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يومياً وأتوقف، وفي اليوم التالي أبداً بالزحف مرة أخرى من حيث انتهيت. كانت تجربة مميزة استمتعت خلالها بالحديث مع الناس، وإجراء بعض المقابلات التلفزيونية”

وانتهت رحلة هاريسون في قصر باكنجهام، حيث حصل على ميدالية تكريمية بعد أن انضم إلى ابنيه نيكولاس ( 6 سنوات) وألكس (4 سنوات) اللذين كانا يرتديان زي الغوريلا أيضاً.

وكانت خطة هاريسون في البداية، جمع مبلغ 1500 جنيه استرليني (2000 دولار أمريكي) لجمعية حماية الغوريلا المهددة بالانقراض في موطنها الأصلي، إلا أن خبر جهوده انتشر على نطاق واسع، وتمكن من الحصول على أكثر من 10 أضعاف ما كان يصبو إليه.

ووصفت جيليان ميلر المديرة التنفيذية لجمعية الغوريلا، جهود هاريسون بأنها معجزة، وأن ما حصل عليه هاريسون أعلى مبلغ تبرعات حصلت عليها الجمعية منذ تأسيسها، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.