القاهرة- أخبارمصر

احبطت مصلحة أمن المواني بوزارة الداخلية .بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية غير خالصة الرسوم الجمركية، واستبدالها بأصناف أدوية اخرى، قدرت القيمة والرسوم الجمركية بأكثر من 2 مليون جنيه.

وردت معلومات مفادها اعتزام شركات إنتاج أدوية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، بتهريب كميات كبيرة من الأدوية غير خالصة الرسوم الجمركية، باستبدالها بأصناف أدوية اخرى، وبالعرض علي اللواء سعيد حجازي مساعد وزير الداخلية، مدير مصلحة أمن الموانئ، أمر بتقنين الإجراءات القانونية، وضبط المسئولين.

تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية (الضغط – السكر) حال خروجها من أبواب المنطقة الحرة، عبارة عن 17980 علبة “ساتو بلير” أدوية سكر، و19890 علبة “بال جولميد” أدوية ضغط، غير واردة بمستندات الإفراج الجمركي، وقدرت القيمة والرسوم الجمركية والتعويض الجمركي 2 مليون و110 ألف و576 جنيهًا.