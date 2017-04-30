وزير الاوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان حفل يوم اليتيم
أخبار مصر - د.هند بدارى
ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺣﻔﻞ الايتام ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
حضر الحفل ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﺒﻰ، ﺷﻴﺦ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﻄﺮﻕ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺳﺒﻖ .
ﻭﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﺋﺲ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻯ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﻓﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﺸﺄﺓ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﻳﺘﺎﻡ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﻛﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻛﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍئية.
أضف تعليقاً