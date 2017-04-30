القاهرة - أ ش أ

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول قيام الأجهزة الأمنية بالمطارات المصرية باستيقاف المسافرين القادمين من الدول العربية وتحرير محاضر ضدهم على غير الحقيقة وذلك أثناء إنهاء إجراءات الوصول بهدف ابتزازهم.

وأكد مسئول المركز – في بيان اليوم /الأحد/ صادر عن وزارة الداخلية – أن ما تم تداوله فى هذا الصدد يجافي المنطق وعار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا.. ويجنح لبث رسائل مشبوهة تسعى لمحاولة إثارة الرأى العام وزعزعة الثقة في تعامل الأجهزة الأمنية المصرية مع السائحين الوافدين للبلاد.