أخبار مصر- حمودة كامل

يهنئ فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جميع عمال وعاملات مصر الشرفاء بمناسبة احتفالات عيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

ويؤكد فضيلته أن الله تعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض وتعميرها، وأن العمل يمثل الركيزة الأساسية لنهضة الأمم والشعوب والمجتمعات، موضحًا أن قيمة الإنسان تُقدَّر بقيمة ما يؤديه من خدمةٍ لمجتمعه ووطنه وأمته .

ويُعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره الكبير للدور الوطني البارز الذي يقوم به عمال مصر لدفع مسيرة التقدم والنهوض وتنمية واستقرار الوطن، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر التي تتطلب منا جميعا الإخلاص والتفاني في العمل والبناء .

ويُناشد شيخ الأزهر عمال مصر الأوفياء، أن يستمروا في العطاء والعمل بجدٍ واجتهادٍ وإخلاص، من أجل رفعة الوطن، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.