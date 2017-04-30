أخبار مصر- حمودة كامل

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء شهد نشاطاً اليوم /الأحد في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية ، حيث يجري تفريغ شحنة قمح تزن 252 ألف طن قادمة من روسيا واوكرانيا علي متن السفن “وادي العريش” و “سي باور” ، و “كاسك يونيتي” ، و “اينس اليجاس”.

ويجري تفريغ شحنة بوتاجاو تزن 8 آلاف طن قادمة من الجزائر علي متن السفينة “ياماجاز” ، بالإضافة لتفريغ شحنة سولار تزن 33 ألف طن قادمة من الجزائر علي متن السفن “نورد جيريام” ، ويجري تفريغ شحنة زيت صويا تزن 32 ألف طن قادمة من فرنسا علي متن السفينة “جولد بوينت” ، ويجري تفريغ السفينة “اميرالد”علي متنها 21 ألف طن زيت معدني قادمة من روسيا .

وأوضح اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء ، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 119 سفينة وغادرت الميناء 10 سفن ، ووصلت 11 سفينة وتراكي على الأرصفة 34 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 35 سفينة ، والداخلي 12 سفينة.

وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وخمسة آلاف طن منهم 310 ألف طن قمح كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 100 شاحنة محملة بالقمح بإجمالي 3 آلاف طن ، كما سجل ورود 250 ألف طن بضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقد وجه اللواء . عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء .