القاهرة-اخبار مصر

ثلاثة كلمات فى مجتمعاتنا هم محرك الاهتمام عند اغلبنا وهم محور جذب الانتباه داخل حوارتنا اليوميه بل واحيانا مصدر رزق لإعلامنا ..

منتهى الكوميديا والعبث ان نكون فى عام 2017 ولازالت تلك المصطلحات تثير إهتمام البعض بل وتاثر على خط سير حياتهم بل والادهى انها قد تدمر مجتمعات صغيره داخلنا ..

تخيل انك لو جلست فى مكان عام وتلفظت باحدى تلك المصطلحات على سبيل الصدفه فتجد الاغلبيه ينظرون اليك .. رغم انك من الممكن ان تكون تتلقى رقم هاتف احد اصدقائك الذى يحمل الرقم سته وانت تنطقه بالانجليزيه .. وهنا تجد نظرات الاستحياء تملا المكان ويتبعها بعض الجمل الاستظرافيه على سبيل ” الترويش ” .. تخيلوا اننا لازال البعض منا عقله مقحم بهذا الشكل رغم مايصدره لنا الغرب من تكنولوجيا مبهره تفوق الخيال تحمل مابين ضلوعها السئ والحسن .. ولكننا للاسف احيانا لا نستخدم سوي السئ … تخيلوا اننا فى الالفيه الثالثه ولازالت عقولنا تحمل حاله غير مفسره من كلمة “اسرائيل” وهذه الحاله ليست فقط تحمل مشاعر الكرهه والعداء كونها العدو الاول لمجتمعناتنا العربيه .. بل يصحبها نغمات موسيقيه للحن الراحل عمار الشريعى فى العمل الدرامى الراقى ” رافت الهجان “مصحوبه بعدة مشاهد حميميه مابين محسن بيه ورافت الهجان .. وهذه ليست بسخريه من هذا العمل الدرامى الرائع ولكن هل من المعقول ان مخيلاتنا لاتعرف عن عدونا الاول سوى تلك العمل بالاضافه الى عدة اعمال اخرى مابين سنيمائيه ودراميه ..!! .. والطريف ان هذا العدو يعمل جاهدا يوما تلو الاخر على اقتحام مجتماعتنا ومعرفة كل كبيره وصغيره عنا بل ويجرى احيانا ابحاثا ودراسات عن الشخصيه العربيه فى مختلف الدول من حيث مراكز القوه ونقاط الضعف لهذه الشخصيات .. ونحن حتى الان لازالت اسرائيل فى اذهاننا سوى حاله من الغموض الشيق المصحوب باعمال فنيه واستعراضيه .. ومن شدة غموض هذا العدو كنا فى الماضى نسند اليه اية كارثة تتعرض لها بلادنا ودائما ما كنا نقول ان اسرائيل وراء مايحدث ..

و الان يحل محلها مؤخرا المصطلح الثالث وهو ” الاخوان ” بروذيرز بالعربى .. تخيلوا ان اعمارنا تنقضى ونحن نفكر ونتحدث حول هذه المصطلحات الثلاثه.. تخيلوا ان هذه الكلمات الثلاثه هم اكثر ما يشغل عقل المواطن العربى بل وتجد اكثر الحوارات الشيقه والساخنه مابين الشعوب لا تخلوا من هذه المصطلحات ان لم تجد بعض الحوارات تشتمل على المصطلحات الثلاثه معا .. انها للاسف كارثه بكل المقاييس .. تركنا الامور الهامه التى تنضج بمجتمعاتنا وركزنا فقط فى اللغط واللهو حول هذه المصطلحات .. وحتى ابرهن لكم ما اقول ان كان صحيح ام هو كلام مرسل ووجهة نظر غير صائبه ..

فتجد ان اكثر الصحف مبيعات هى التى تتعمد وضع مانشيتات تحمل جمل ايحاءات جنسيه او تضع عناوين غامضة يتخلللها كلمة اسرائيل او اخوان .. وكذلك الاعلام المرئى والذى تطرق مؤخرا لطرح قضايا جنسيه للحصول على اكبر نسب مشاهده وايضا وضع كلمة نكشف او نفتح ملفات عن الاخريين “اسرائيل والاخوان “وكذلك ليحظوا باكبر نسب مشاهده ..

فالاعلام فى اى دوله غالبا ما يكون هو المحرك الرئيسى الذى ينم عن اهتمامات مجتمعه وهذا منذ ان كان الاعلام يتمثل فى المنادى الذى كان يخرج ببيان للناس من قبل السلطان فكان عندما ينادى على القوم كانوا يجتمعوا على الفور لانهم يعلمون انه ياتى بنبأ من قبل السلطان وهذه الانباء كانت اكثر شئ يهتموا به لمعرفة توجهات السلطان وليجدوا موضوعات يثرثروا بها الى ان تاتى انباء جديده من قبل المنادى … فان اردت ان تعرف توجهات المجتمعات وتقتحم عقولها عليك بمتابعتة ابرز موضوعاتهم الاعلاميه لانهم ايضا يحرصون على جذب المشاهدين وتحقيق نسب مشاهده للحصول على معلنين مثلما يحدث فى بلادنا تماما مع كل الفارق للمحتوى الذى يعرضونه وطرق تناوله فى تلك البلاد الغربيه..