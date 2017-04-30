القاهرة - أ ش أ

واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأفراد المصريين، تأثراً بتسوية المراكز المالية مع نهاية الشهر، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند 648.7 مليار جنيه بعد احجام تداول متوسطة لم تتجاوز 610 ملايين جنيه، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 0.74 في المائة مسجلاً 12433.6 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى مؤشر السهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 الذي فقد 0.6 في المائة من قيمته ليغلق عند مستوى 583.47 نقطة، وفقد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقاً 0.85 في المائة من قيمته عند الإغلاق ليصل إلى 1340.29 نقطة.