أخبار مصر- حمودة كامل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على متابعتها الدائمة لحالة الطفل عبد الرحمن والمشهور إعلامياً بـ” بالراقص مع الكلاب” .

وذكرت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم أنه كان قد تم إيداع الطفل عبد الرحمن نادي فكري ” 13سنة” وشقيقه الأصغر مصطفي نادي فكري “8 سنوات” بدار رعاية ” فيس” -وهي من الدور التي تختص برعاية أطفال الشارع وتأهيلهم لدمجهم بأسرهم والمجتمع- وبعد قضائه فترة في الدار خضع فيها لجلسات تأهيل، قام والد الطفل باستلامه من المؤسسة بناءا على طلبه ورغبة الطفلين الشديدة للعودة إلى أسرتهما، وذلك بمقتضى محضر رقم 2800 إداري السلام.

وقد تابعت الوزارة الطفل عبد الرحمن بعد تسليمه إلى أسرته حيث تم عمل جلسات دعم وتأهيل نفسي للطفلين وأسرتهما من خلال فريق الشارع وأخصائي من مؤسسة فيس في منزل الأسرة المقيمة بمنطقة صفط اللبن .

كما قامت الوزارة بعمل بحث عائلي للأسرة وعم الطفلين وجدتهم للوصول إلى حقيقة ظروف الأسرة وخاصة الأب لمعرفة احتياجاتهم والمساعدة في توفيرها. وفي هذا الإطار ، تم عمل معاش تكافل لوالد الطفل عبد الرحمن بالإضافة إلى متابعة فريق من الأخصائيين تنفيذ جلسات توعية اجتماعية لأسرة الطفل.

هذا وقد أرسلت الوزارة اليوم فريق الشارع للبحث عن عبد الرحمن بمجرد ترديد معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن الطفل هرب من جديد من أسرته. ووجهت الوزيرة غادة والي بإيداعه مؤسسة الحرية عند العثور عليه.