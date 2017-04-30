أنقرة -أ ش أ

قررت السلطات التركية رفع الحظر عن ممتلكات قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان ; بعد إلغاء العقوبات التي تفرضها عليه الأمم المتحدة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن الأمم المتحدة كانت قد رفعت اسم حكمتيار من قائمة العقوبات في فبراير الماضي ورفعت التجميد عن أصوله ولم يعد يخضع لحظر سفر أو حظر أسلحة.

وكان زعيم الحرب الأفغاني السابق قلب الدين حكمتيار قد دعا طالبان أمس إلى إلقاء سلاحها والانضمام لقافلة السلام , قائلا : “تعالوا وانضموا إلى قافلة السلام , حددوا أهدافكم , وأنا سأكون معكم في أهدافكم الجيدة”.

يذكر أن حكمتيار كان شخصية رئيسية خلال الحرب الأهلية في التسعينيات وانهالت عليه اتهامات بإطلاق صواريخ عشوائية على العاصمة كابل وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.