بنها - أ ش أ

قرر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها تشكيل لجنة للتحقيق الفوري في مشاجرة طالبات كلية الآداب لمعرفة حقيقة الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها.

وقال رئيس الجامعة – فى تصريح اليوم الأحد – إن ما حدث من إحدى الطالبات بالفرقة الثالثة بقسم علم النفس في كلية الآداب جاء في سياق مشاجرة عادية بينها وبين عدد من زميلاتها أسفر عن إصابة 12 منهن بضيق تنفس نتيجة قيام الطالبة برش سائل أثناء المشاجرة

وأشار إلى أنه قام بالانتقال فورا إلى المستشفى الجامعي الذي استقبل الطالبات المصابات وأجرى لهن الاسعافات اللازمة ومتابعة حالتهن الصحية للاطمئنان عليهن مؤكدا أن بعض الطالبات المصابات قد غادرن المستشفى بعد تحسن حالتهن الصحية وتلقي العلاج اللازم.

وأوضح القاضى أن لجنة التحقيق الفورى تشكلت برئاسة الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير الشئون القانونية بالكلية.

وكانت 12 طالبة قد أصبن بضيق تنفس فى مشاجرة نشبت فيما بينهن بكلية الآداب جامعة بنها حيث قامت إحداهن برش سائل “اسبراى” عليهن فأصبن بحالات اختناق وتم نقلهن إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.