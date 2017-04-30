طرابلس - أ ش أ

نفى الأمن الدبلوماسي بطرابلس صحة الأخبار المتدوالة بشأن فتح السفارة الأمريكية بمنطقه جنزور بالعاصمة الليبية طرابلس.

واوضحت الإدارة العامة الليبية لحماية البعثات الدبلوماسية , على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن موقع السفارة بطريق المطار لم يتم افتتاحه , مؤكدة أن الأمن الدبلوماسي يقوم بحراسة مبنى السفارة منذ أربع سنوات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا بافتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس .