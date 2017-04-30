الأمن الدبلوماسي ينفي افتتاح السفارة الأمريكية بالعاصمة طرابلس
طرابلس - أ ش أ
نفى الأمن الدبلوماسي بطرابلس صحة الأخبار المتدوالة بشأن فتح السفارة الأمريكية بمنطقه جنزور بالعاصمة الليبية طرابلس.
واوضحت الإدارة العامة الليبية لحماية البعثات الدبلوماسية , على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن موقع السفارة بطريق المطار لم يتم افتتاحه , مؤكدة أن الأمن الدبلوماسي يقوم بحراسة مبنى السفارة منذ أربع سنوات.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا بافتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس .
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