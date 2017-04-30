القاهرة - أ ش أ

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأحد التحية لعمال مصر بمناسبة عيدهم .. قائلا : “إن العمل قيمة في حد ذاته وأنه عز وشرف وتاج فوق رأس صاحبه”.

وأشاد وزير الأوقاف في تصريح له اليوم بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال بدور عمال مصر الشرفاء رجالا ونساء شيوخا وشبابا على ما ينجزونه من أعمال غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتنمية الشاملة .. مشيرا إلى حث الإسلام على العمل وإتقانه وإجادته من أجل نهضة المجتمع.