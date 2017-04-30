اخبار مصر - هالة حربي

قامت مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومجلس التدريب الصناعى بتكثيف جهودها وانشطتها التدريبية خلال شهر مارس الماضى وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.

وقال طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة ان الوزارة تولى حالياً اهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفنى والمهنى والتى تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محلياً وعالمياً مشيراً الى ان جهات التدريب بالوزارة توفر احتياجات كافة الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة القادرة على تشغيل وادارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات.

واضاف الوزير ان التدريب يعد احد العناصر المؤثرة في الانتاج ويمثل ركيزة اساسية في دعم وتطوير القطاع الانتاجى سواء السلعى او الخدمى لافتاً الى ان استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الانشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق انتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.

وقال محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى ان المجلس قام خلال شهر مارس الماضى بتدريب 389 متدرباً في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية .

واضاف الشربينى ان المجلس ساهم خلال الشهر الماضى ايضاً في توفير 713 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء بالاضافة الى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.

واوضح ان المجلس قام خلال الـ9 شهور الاولى من العام المالى الحالى بتدريب 4 آلاف و829 متدرباً في القطاعات المهنية والادارية وقطاع الجودة مشيراً الى ان المجلس قام خلال نفس الفترة بتوفير 12 ألف و177 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية.

ومن جانبه اوضح المهندس احمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ان المصلحة نفذت خلال شهر مارس الماضى 20 برنامجاً تدريبياً لعدد 93 دارس من 22 شركة صناعية مختلفة، لافتاً الى انه تم خلال الشهر الماضى عقد عدة لقاءات مع مسئولى هيئة الكويكا الكورية لمتابعة المشروعات المشتركة التى تم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة في مراكز السيارات التابعة للمصلحة بامبابة وشبرا وكفر الزيات ومحرم بك.