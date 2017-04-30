القاهرة- أخبارمصر

لقيت سيدة عجوز مصرعها بينما أصيب 12 آخرون فى تصادم بين سيارتين بطريق أسيوط الزراعى الشرقى بأطفيح، وتم نقل الضحية والمصابين إلى المستشفى، وأمر اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق

كان اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق أسيوط الزراعى الشرقى بمنطقة أطفيح، وعلى الفور تم توجيه رجال المرور وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى بسرعة جنونية اختلت عجلة القيادة بيد السائق، فاصطدم بسيارة تقل مواطنين مما تسبب فى مصرع سيدة عجوز تبلغ من العمر (70 عامًا)، بينما أصيب 12 آخرون.

أشرف الرائد محمد جمال رئيس مباحث أطفيح، على نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، بينما قام رجال المرور بقيادة العميد عصام صلاح مدير إدارة تراخيص مرور الجيزة، برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد توقفها لنصف ساعة بسبب الحادث، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.