أخبار مصر - فيصل زكى

وصلت إلي مطار القاهرة منذ قليل، الطائرة الجديدة التي تسلمتها شركة “مصر للطيران” من طراز البوينج B737-800 NGs

وقد اقلعت الطائرة من مطار مصنع رينتون بمدينة سياتل الأمريكية في طريقها إلى القاهرة، وعلى متنها وفد الشركة المكلف بإنهاء إجراءات استلامها، لتنضم إلى أسطول مصر للطيران ضمن خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية.

وقبل إقلاع الرحلة التي تحمل رقم Ms 8585 وتسجيل حروف SU-GEH ورقم مسلسل MSN63800 تم إنهاء كافة الاعتمادات اللازمة للطائرة، ومنها: تفتيش إدارة الطيران المدني الأمريكي، والموافقة على التصدير، يليها اعتماد سلطة الطيران المدني المصري.

وتم تحميل كافة بيانات وأنظمة مصر للطيران على أجهزة الكمبيوتر بالطائرة وغيرها من تجهيزات الشركة الوطنية.