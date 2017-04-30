القاهرة- أخبارمصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على عناصر تشكيل عصابى، تخصصوا فى النصب على المواطنين وسرقة أموالهم ومشغولاتهم الذهبية بزعم تحويل العملات، وذلك عقب النصب على إحدى المواطنات، والاستيلاء منها على مبلغ 93 ألف دولار ومشغولات ذهبية بزعم تحويلها، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتقدم “م.م.م” ببلاغ بتعرضها لسرقة مبلغ (93 ألف دولار) بعد أن قام بعض الأشخاص بالنصب عليها وإيهامها بتحويل المبلغ للعملة المصرية من خلال إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” واتفق معها على التقابل بإحدي الطرق. ولدى وصولهم اقتربت منهم سيارة ميكروباص “لم يتبينوا أرقامها” وترجل منها أشخاص “غير معلومين لديهم” اقتادوهم عنوة بداخلها واستولوا منهم على حقيبة بداخلها المبلغ المالى المشار إليه ، وهاتفان محمولان خاصان بها وشقيقتها ، 3 خواتم ذهب ” وتخلوا عنهم، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى باشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة وعلى الفور توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ٧ أشخاص وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأمنية اللازمة تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنين بذات الأسلوب واقتسام المبلغ المالى فيما بينهم عقب تحويله للعملة المصرية.