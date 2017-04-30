أخبار مصر- حمودة كامل

قصر الأمير محمد علي بالمنيل أو قصر المنيل هو تحفة معمارية ذات قيمة كبيرة.. وأميرنا الفنان محمد علي هو ابن الخديوي محمد توفيق الذي كان خديوياً علي مصر بعد الخديوي إسماعيل وقبل الخديوي عباس حلمي الثاني آخر من حمل هذا اللقب، وأمه هي السيدة أمينة هانم وشقيقه الخديوي عباس حلمي الثاني الذي عزله الإنجليز عام 1914م وعينوا بدلاً منه شقيقه السلطان حسين كامل.. ولد الأمير محمد علي في 1875 وتوفى في 1954.. ودفن بضريح الخديوي توفيق المعروف باسم قبة أفندينا.

محمد علي الفنان

تقول منيرة حسين، المفتشة بالمتحف، أن الأمير محمد علي هو الذي وضع جميع التصميمات الهندسية والزخرفية لهذا القصر وأشرف بنفسه على تنفيذها، وفي 24 ديسمبر 1902، اشترى الأمير محمد علي توفيق حديقة عريقة بها مبنى من ورثة أحد النبلاء الفرنسيين يسمى دوق دامونت وفيلكير.. وفي ديسمبر 1903 بدأ الأمير محمد علي في بناء القصر واستمرت أعمال التشييد حتى 1937 وهو على مساحة حوالي 14 فدان.

وتضيف حسين، أن القصر يشتمل علي العديد من الفنون والزخارف المعمارية من طرز إسلامية مختلفة كما يضم العديد من التحف النادرة.. والقصر به سراي الاستقبال وسراي العرش وسراي الإقامة وبرج الساعة والسبيل والمسجد والقاعة الذهبية وحديقة تعد في حد ذاتها فريدة من نوعها.. أما سور القصر فقد شيد علي طراز حصون القصور الوسطي مكون من الحجر الجيري، تعلوه شرفات الحراسة، والمباني هي خليط من المدارس المعمارية الفارسية والمملوكية والفاطمية ومزدانة في كل جوانبها بالآيات القرآنية والزجاج الملون والرخام المشغول.

سراي الاستقبال

أما عن سراي الاستقبال، فتقول هدير عادل أن سراى الاستقبال يتكون من طابقين ؛ الطابق الأرضي به حجرتان؛ حجرة مخصصة لاستقبال الشخصيات الرسمية وكبار رجال الدولة والسفراء، والحجرة الثانية لاستقبال ضيوف الأمير اللذين يحضرون للقصر لأداء صلاة الجمعة بمسجد الأمير المقام داخل القصر، أما الطابق العلوي فيشتمل على قاعتين هما القاعة الشامية او الدمشقية حيث أن جدرانها مغطاة بخشب أحضره الأمير من دمشق، أما القاعة الأخرى فتسمى المغربية، وذلك لأنها مصممة على الطراز المغربي.

سراي العرش

وتنتقل هدير إلى سراي العرش، موضحة أنها تعرف بقاعة الوصاية على اعتبار أن الأمير كان وصيا على العرش ووليا للعهد أكثر من مرة، الأولى في بداية حكم أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني، ثم في بداية حكم الملك فؤاد .. وأخيرا منذ عام 1936 عندما تولى الملك فاروق العرش حتى ميلاد ابنه الأمير احمد فؤاد الثاني في 1951 ، وتتكون سراي الاستقبال من طابقين، يسمى الأول منهما باسم قاعة العرش ، وفيها كان الأمير يستقبل ضيوفه في الأعياد، وتزدان جدران سراي العرش بلوحات لأفراد الأسرة العلوية بريشة الفنان هدايات الذي كان دائما مرافقا للأمير.

وتصف هدير مكونات الطابق الثاني بأنه يحتوي على حجرة الأوبيسون التي تتغطى جدرانها بنسيج الأوبيسون الفرنسي والذي كان ملكا لجد الأمير الخديوي اسماعيل، وكانت هذه الحجرة مخصصة لجده إلهامي باشا.

سراي الإقامة

وعن سراي الإقامة تقول منيرة حسين أنها مخصصة لإقامة الأمير، وهي أقدم البنايات بالقصر، حيث يحتوي الطابق الأرضي الأول على بهو النافورة وحجرة الحريم وحجرة المرايات وحجرة الصالون الأزرق وحجرة الأمير ، ومكتبه ومكتبته الخاصة وحجرة المدفئة، أما الطابق الثاني فيتكون من حجرة نوم الأمير والحجرة العربية وحجرة الوصيفة وحجرة المجوهرات.

وهناك أيضا المسجد الذي شيده الأمير على الطراز العثماني وهو تحفة معمارية وزخرفية .ز حيث يعلو بابه البسملة وسورة الإخلاص بالخط الكوفي، وجميع حوائط المسجد مغطاه بالقيشاني المصنوع خصيصا في تركيا.

أما برج الساعة فيجاور المسجد وشيد على طراز المنارات المغربية، ووضع الأمير في أعلاه ساعة من نفس طراز الساعة التي وضعها شقيقه الخديوي عباس حلمي الثاني في محطة سكك حديد مصر.ز وجعل عقاربها على شكل ثعابين.

القاعة الذهبية والحديقة

وتستكمل هدير جولتنا في قصر ومتحف المنيل بحديثها عن القاعة الذهبية والتي نقلها الأمير محمد علي من منزل جده إلهامي باشا ، وسميت بالقاعة الذهبية لأن جميع جدرانها وسقفها نفذت زخارفها بالذهب والأعمدة على شكل النخيل .

ثم نخرج لحديقة القصر التي تبلغ مساحتها وحدها 34 ألف متر وتعتبر متحفا نباتيا نادرا حيث تضم الحديقة مجموعة من النباتات النادرة التي جمعها الأمير من رحلاته في جميع أنحاء العالم؛ ومن أبرزها مجموعة الصبار والنخيل وأشجار البامبو، وفيها شجرة الفيكس التي يبلغ عمرها 500 عام وهي من عصر المماليك.

وفي النهاية تقول منيرة حسين، أن المتحف يختار كل شهر قطعة يحتفل بها ويلقي الضوء عليها في يوم 23 من كل شهر وتسمى قطعة الشهر.

ماذا يقول الزائرون



وأثناء جولتنا بالمتحف التقينا بالعديد من الزائرين مثل مارك لويس وزوجته تيري الذين أتيا من الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة مصر، وأعجبهما ما رأياه بالقصر من مقتنيات وزخارف، ومن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا التقينا بالسيدة باربارا وابنتها ليا برايت وزوجها كالفين برايت، الذين وصفوا القصر بانه رائع وأنهم لم يتخيلوا أنه بهذه الروعة، ومن مصر التقينا بالدكتورة إيريس سليمان وأختها الدكتورة دينا سليمان، حيث أكدت إيريس أن هذه ليست الزيارة الولى لها للقصر، وأنها في كل مرة تشعر أنها تراه لالاوهلة الأولى وتتمنى الحفاظ عليه ليبقى للأجيال القادمة.

إن هذا القصر المتحفي وغيره من الأعمال الخالدة التي تبهر العالم بجمالها وفنها والتراث المصري العريق.. هي علامات بارزة لا تندثر ولا تنمحي من صفحة التاريخ المصري.