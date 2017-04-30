القاهرة - أخبار مصر

أعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة، أن قوات حرس الحدود تمكنت أثناء تنفيذ إحدى الدوريات بمنطقة “بحر الرمال الأعظم” بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط 5 عربات دفع رباعى بدون لوحات معدنية محملة بـ 12800 قاروصة سجائر مهربة، وضبط 13 عربة دفع رباعى, ودراجتين ناريتين خاصة المهربين.

واضاف انه بتفتيش المنطقة المحيطة بالموقع تم اكتشاف وتدمير 4 مخازن عثر بداخلها على 80 ألف قاروصة سجائر مهربة، يأتى ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وأضاف المتحدث العسكرى – فى بيان له – أن قوات حرس الحدود تواصل ملاحقة العناصر الإجرامية التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.