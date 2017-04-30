اخبار مصر-ايناس البسيوني

شهد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار مراسم تخريج دفعة جديدة من خريجي فرقة تأهيل أمناء الشرطة للترقي لكادر الضباط بمقر أكاديمية الشرطة بحضور عدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.

وأدى الخريجون – قوامهم 687 ضابطا – اليمين خلف كبير معلمي كلية الشرطة تمهيدا لاستلام مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية. وأهدى الخريجون الوزير هدية تذكارية عبارة عن مصحف الشريف معربين عن تمنياتهم التوفيق في استمرار الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.