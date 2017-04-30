القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقراراً نسبياً في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد؛ حيث بلغ سعر الدولار في بنكي “الأهلي ومصر” 17.95 جنيه للشراء والبيع 18.05 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي وبنك الأهلي اليوناني وبنك البركة – مصر، سجل سعر الدولار 18.05 جنيه للشراء و 18.15 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيهاً، والبيع 18.10 جنيه.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار اليوم 18.07 جنيه للشراء والبيع 18.17 جنيه.

يشار إلى أن أسعار صرف الدولار شهدت تذبذباً طفيفاً خلال التعاملات الأسبوع الماضي، وبداية الأسبوع الحالي.