لندن - رويترز

أبدع البريطاني أنطوني جوشوا في واحدة من أروع مبارياته في تاريخ الملاكمة بعدما أوقف منافسه الأوكراني فلاديمير كليتشكو في الجولة 11 ليتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة لوزن الثقيل أمام 90 الف متفرج في استاد ويمبلي في لندن امس السبت.

وحقق جوشوا الذي لم يتعرض لأي خسارة في مسيرته انتصارا رائعا على أرضه أمام كليتشكو (41 عاما) بطل العالم مرتين في الجولة 11 وقبل الأخيرة قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذ كليتشكو من المزيد من اللكمات.

وشهد النزال، الذي حظي بإشادة كأبرز نزال في حلبة بريطانية، أكبر حشد جماهيري في بريطانيا منذ 78 عاما ونجا جوشوا خلاله من أول ضربة قاضية في مسيرته الاحترافية في الجولة السادسة.

وفي الجولة الخامسة المثيرة أسقط جوشوا منافسه أرضا لكن كليتشكو قاوم ليواصل التنافس بشكل مذهل.

وبدا أن الملاكم المخضرم أوفر حظا في الفوز بعدما تحدى فارق 14 عاما مع جوشوا في الجولات التالية لكن الملاكم البريطاني حسم النزال بشكل رائع ليرفع رصيده إلى 19 انتصارا في مشواره.