قررت محافظة الجيزة غلق مطعم شهير بمنطقة حدائق الاهرام لقيامه بتجهيز الماكولات من لحوم الحمير مما يشكل خطورة داهمة على صحة المواطنين .

واكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه لا تهاون مع المنشآت المخالفة خاصة المطاعم والكافتيريات ،مشدداً على غلق اى منشاه يثبت بالدليل القاطع وجود مخالفة صحية بها .

وأضاف انه فور اكتشاف الواقعة بالمطعم الشهير فقد تم عن طريق أطباء ومفتشى مديرية الطب البيطرى بالمحافظة اخذ عينة وتحليلها بمعمل بحوث الحيوان حيث أثبتت التحاليل ان اللحوم من الصفة الخيلية ( لحوم حمير ) وعليه تم أصدار قرار فورى بغلق المطعم وإحالة صاحبة الى النيابة العامة .

فى نفس الإطار نجحت مديرية التموين بالجيزة فى ضبط 32 طن ارز منتهى الصلاحية بالعمرانية لدى إحدى شركات توريد الارز وتم التحفظ على الكمية وإحالة المسئول للنيابة العامة .

