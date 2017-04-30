القاهرة - أ ش أ

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم قوة العمل خلال عام 2016، ليسجل 28.934 مليون فرد، مقابل 28.431 مليون فرد عام 2015، بزيادة 503 ألاف فرد بنسبة 1.8%.

وأوضح الإحصاء – في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الموافق الأول من مايو من كل عام – أن حجم قوة العمل من الذكور خلال العام الماضي بلغ 21.934 مليون فرد، مقابل 21.726 مليون فرد خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 208 ألاف فرد بنسبة 1.0 %.

وأضاف أن حجم قوة العمل من الإناث بلغت 7 ملايين فرد عام 2016، مقابل 6.705 مليون فرد عام 2015، بزيادة قدرها 295 ألف فرد بنسبة 4.4 %.

وأشار إلى أن معدل المساهمة في قوة العمل بلغت 46.6 % في عام 2016 من إجمالي السكان للأفراد (15 سنة فأكثر)، مقابل 46.9 % في عام 2015 .