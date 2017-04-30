لندن -أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على 40 % من مدينة الطبقة , وذلك في إطار حملتها لاستعادة مدينة الرقة من أيدي تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المرصد إن قوات سوريا الديموقراطية باتت تسيطر على 40 في المئة من الطبقة, من بينها أكثر من نصف المدينة القديمة, وذلك بعد أسبوع على دخولها هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة المعقل الأبرز للمتشددين في سورية”.

وأشار مدير المرصد قوات سورية الديمقراطية تواجه مقاومة من المتشددين الذين يستخدمون طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلون ضد القوات العراقية التي تحاول طردهم من مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق.

يشار إلى أن مدينة الطبقة التي يسيطر عليها داعش منذ 2014 تحظى بأهمية استراتيجية مزدوجة, باعتبار أنها تفتح الطريق أمام قوات سورية الديموقراطية المدعومة من واشنطن إلى الرقة, معقل المتشددين في سورية, وتضم سدا مائيا هو الأكبر في البلاد