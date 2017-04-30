القاهرة - اخبار مصر

هبط سندرلاند رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، قبل ثلاث جولات من نهاية البريميرليج، بخسارته امس السبت أمام مضيفه بورنموث بهدف نظيف في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري.

واستطاع بورنموث أن يقضي على آمال سندرلاند في البقاء بالدوري الممتاز بعدما سجل جوشوا كينغ هدف الفوز لبورنموث في الوقت القاتل (88).

وبهذه النتيجة، توقف رصيد سندرلاند عند 21 نقطة في المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوطه رسميا، في حين رفع بورنموث رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.

ويتبقى لسندرلاند أربع مباريات في الدوري لكنه لن يتمكن من البقاء في الدوري حيث أصبح الفارق 13 نقطة بينه وبين هال سيتي، صاحب آخر مركز يبقي صاحبه في الدوري الممتاز.

وشهدت هذه الجولة أيضا تعادل هال سيتي مع ساوثهمبتون دون أهداف، وستوك سيتي مع ويستهام بالنتيجة نفسها، وفوز ليستر سيتي على وست بروميتش 1-صفر.

ورفع هال سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.