القاهرة - أ ش أ

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس السبت وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 25000 ميجاوات، وهو نفس حمل أمس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، من بينها خدمة العملاء بالكهرباء “كول سنتر”؛ حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية والإبلاغ عن أعمدة الإنارة المضاءة نهاراً من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ويمكن استخدام تطبيقات التليفون المحمول لإرسال شكوى من فواتير الكهرباء، أو تسجيل قراءة العداد، من خلال رسائل نصية قصيرة “إس إم إس”، على رقم الرسائل القصيرة 91121.

ويمكن أيضا تقديم شكوى من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moee.gov.eg.