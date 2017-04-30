إسلام آباد-أ ش أ

تمكنت قوات أمن المطارات في باكستان من ضبط واحد ونصف كيلوجرام من الهيروين كانت بحوزة أحد المسافرين في مطار كراتشي والتي كان ينوي تهريبها إلى السعودية.

وأوضح المتحدث باسم قوات أمن المطارات – اليوم الأحد – أن المشتبه به والذي يدعى علي شير كان يريد الصعود على متن طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة كانت متجهة إلى السعودية إلا أنه تم إلقاء القبض عليه متلبسا في مطار “جناح” بكراتشي.

وأشار المتحدث إلى أنه تم تسليم المشتبه به إلى قوات مكافحة المخدرات لإجراء المزيد من التحقيق معه حسبما نقلت قناة “جيو” الباكستانية .