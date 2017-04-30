كراكاس -أ ش أ

دعت المعارضة الفنزويلية إلى تظاهرات جديدة في أنحاء البلاد خلال مناسبة عيد العمال في الأول من مايو ضد الرئيس نيكولاس مادورو الذي وصفته ب”الديكتاتور”, وذلك بعد شهر من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن فريدي جيفارا زعيم المعارضة قوله “نريد دعوة كل شعب فنزويلا في الولايات ال24 للبلاد النزول ضد الديكتاتور”, مضيفا أن الحشود ستسير إلى مقري المحكمة العليا والمجلس الوطني للانتخابات بهدوء”.

وأوضح أن المعارضة سعت إلى تنظيم “تظاهرات متزامنة” عدة في كراكاس ومدن البلاد الكبرى.

واندلعت موجة الاحتجاجات في أوائل الشهر الحالي ضد الرئيس نيكولاس مادورو وأثارت أسوأ أعمال عنف تشهدها فنزويلا منذ عام 2014.