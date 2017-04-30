القاهرة-اخبار مصر

الآن وأنت تطالع هذه الكلمات، هناك فى استاد الدفاع الجوى بالقاهرة، آلاف الأخوة الأقباط الكاثوليك، يصلون، ويرأس القداس البابا فرنسيس الذى حضر أمس للقاهرة، فى ظل ظروف كانت تجعل أى مسؤول كبير مثله، يفكر ألف مرة قبل الحضور.

فقد استطاع الإرهاب أن يوجه ضربتين فى يوم واحد لكنيستين فى أهم مدن مصر، راح ضحية الحادثين عشرات الشهداء والمصابين..

بابا الفاتيكان الآن فى مصر.. حضر أمس وتنقل بسيارة غير مصفحة من المطار للاتحادية للأزهر لمدينة نصر للزمالك على ضفاف النيل، قطع القاهرة من شرقها إلى غربها وسط تأمين مصرى، قدر الله له النجاح، وندعو أن يتمه.

البابا، القيادة الأكبر والأهم للمسيحيين الكاثوليك، يزور مشيخة الأزهر.. التقاه الشيخ والإمام بالأحضان، وتجاور القساوسة والأئمة والشيوخ.. رسالة سلام حملها بابا السلام وجاء بها إلى القاهرة، ومن القاهرة انطلقت كلماته تؤكد معانى السلام والحب والمودة ومواجهة الإرهاب، وفى مقابلها كانت كلمات شيخ الأزهر تحمل نفس المعنى..

فى القاهرة تعانقت الأديان، ولما لا.. فمصر التى خرجت منها ديانة التوحيد وانطلقت منها راية السلام إلى شمال إفريقيا، ويمثل أزهرها المؤسسة الإسلامية الوسطية الأهم.. ولم لا، فمصر التى احتضنت العائلة المقدسة وجاءتها العذراء تحمل المسيح، ورسمت خلال رحلتها أقدس الأماكن.. ولم لا، ومصر التى احتضنت جبال سيناء المكان الأطهر والأهم والوحيد الذى كلم الله فيه كليمه موسى، وتجلى على الجبال فيها.. وفيها كانت معجزات موسى، وعلى شاطئ بحرها ومن مياهها عالج الله نبيه أيوب من مرضه الذى ابتلاه به.. ولم لا، ومصر التى شهدت قصة يوسف عليه السلام وبها خزائن الأرض، ومنها انطلقت قوافل العلم والدرس والثقافة يوم أن كان لا وجود لقارات وحضارات يتشدق بها أصحابها الآن، وبها كانت خزائن قارون التى لم يقدر الرجال على حمل مفاتيحها يوم أن كان حفاة ورعاة أبل يحلمون بدرهم مصرى، حتى أنهم اطلقوا على نقودهم جميعا كلمة مصارى..

تذكر كل ذلك، وأتذكره أيضا.. أنت مصرى حتى لو طالت الصعوبات واشتدت، لكن هذا البلد الأبى على الهزيمة، القادر على المواجهة، جاء وقته ليقول للعالم كله.. هنا مصر.. هنا القاهرة.. هنا أرض الحضارات والأنبياء والشهداء.. من هنا بدأت الحضارات.. ومن هنا ستتواصل مرة أخرى..

تأتى زيارة البابا لتؤكد للعالم كله ان الدولة المصرية قادرة على المواجهة، وأن أمنها قادر على التعامل مع عصابات الإرهاب الممول من قطر وتركيا.. وأن وقت الحساب قادم.. فكما قال الرئيس السيسى للشباب: سنعبر للمستقبل ونواجه الإرهاب بلا هوادة، ووجه التحذير -ربما يكون الأخير- للدول راعية الإرهاب، فما تم كشفه فى جبل الحلال ومزارع الدلنجات واعترافات الخلايا المقبوض عليها مؤخرا، امتلأ بمئات الأدلة، على مشاركة دول معينة وأجهزة أجنبية فى دعم الإرهاب، ليس بالمال وحده ولكن بالتدريب والأسلحة والأجهزة المتطورة..

وتأتى كلمات البابا لتؤكد على أهمية مصر وإدراكه لأهمية دورها، فمصر كما قال: وفرت الأمن للعائلة المقدسة والغذاء، أثناء مجاعة العالم، مصر التى تجلى الله على أرضها وأودع وصاياه للبشرية فيها، هى مصر القادرة الآن أن تنقذ العالم من مجاعة المحبة، وأن تقود العالم لمحاربة الإرهاب..

جاءت زيارة البابا لتحمل للعالم رسالة أخرى.. مصر رغم كل ما يحدث من إرهاب سواء فى شمال سيناء أو فى محافظات الوادى.. مصر آمنة.. مصر استطعت التنقل فيها من مناطق مختلفة إلى مناطق أبعد .. مصر التى استطاع جهازها الأمنى تأمين زيارة البابا المهمة، فى نفس التوقيت كان هناك مؤتمر إسلامى مهم بالأزهر، وكان هناك مؤتمر آخر للشباب فى الإسماعيلية، ومواجهات مع الإرهابيين فى سيناء، ومتابعة لهم فى محافظات مختلفة..

“مصر آمنة” هذه رسالة من أهم رسائل زيارة البابا للعالم كله.. البابا جاء كحاج للسلام، جاء يحمل لمصر الأمنيات والدعوات.. حذروه من محاولة اغتيال، فكان رده عمليا لا بكلمات نفى أو عبارات دبلوماسية، ولكنه جاء بنفسه إلى ارض مصر.. أرض السلام كما يصفها.. جاء كحاج للسلام بدون سيارة مصفحة أو فرق حراسة أجنبية أو تأمين خارجى.. وستنتهى الزيارة بعد قليل ليعود إلى مقره البابوى محملا ايضا بشكر كل المصريين وتقديرهم لمكانته الدينية، ومكانه الذى يمثل المكان الأهم لحوالى مليار كاثوليكى، ينتشرون فى كل أنحاء العالم..

من المطار إلى الاتحادية إلى مشيخة الأزهر إلى فندق الماسة إلى مقر الكاتدرائية المرقسية إلى حى الزمالك حيث سفارة الفاتيكان، ثم إلى شيخ الأزهر إلى بابا الكرازة المرقسية إلى قيادة صلاة شارك فيها الآلاف.. رحلة رائعة لبابا الفاتيكان هى الأولى فى تاريخه لمصر، والثانية لبابا الفاتيكان.. جاء البابا وهو محمل برسائل المحبة والسلام لمصر شعبا وحكومة، وعاد وهو يحمل رسائل حب وسلام من مصر للعالم كله، ورسالة تأكيد أن مصر عائدة إلى دورها ومكانتها فى العالم..

مصر ارض الأنبياء والحضارات ستظل مركز القيادة فى الشرق الأوسط، مهما قدم الأقزام من مليارات الدولارات لدعم محاولات إسقاطها.. ومهما حاولت عصابات الإرهاب.. أو الأنظمة التى تستخدم حروب الجيل الرابع أو الخامس.. مهما استنسخوا من “بلطاى” فى أرض مصر ومهما زرعوا من جواسيس، وابتكروا من منظمات.. مصر عائدة وقادمة وستحاسب كل من أخطأ فى حقها.