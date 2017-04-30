القاهرة - أ ش أ

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاحد، أنه سيتم دعم صندوق طوارئ العمال بـ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

وأوضح السيسي، في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بعيد العمال اليوم ” لقد تحدثنا العام الماضي عن صندوق الطواريء ، وأنا أتصور أنه يحتاج الدعم هذا العام أيضا بحوالى 100 مليون جنيه سيتم اقتطاعها من صندوق تحيا مصر ، كما أود أن أظهر لكم كيف تكون نساء مصر قويات ، أنا أتكلم كلاما حقيقيا ، ولا أجامل أحدا حين أقول أن سيدات مصر هن عظيمات مصر ، قد يستاء الرجال من هذا الكلام ، ولكن تلك هى الحقيقة ، أنا أعرف كيف تعمل النساء وتربي أطفالها”.

وكرم الرئيس السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على إسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلاق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.