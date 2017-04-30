القاهرة - أخبار مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من حزمة التشريعات التي تخص العمال، وناشد أصحاب العمل بحل المشكلات التي تواجه عمالهم، مؤكدا تطلعه بزيادة الاهتمام بالفئة العمالية التي تعمل في ظروف صعبة خلال الفترة القادمة.

وأكد السيسي، خلال كلمته في الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في فندق الماسة اليوم الاحد، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصناعة الغزل والنسيج وتعمل على تطوير هذه الصناعة.

واضاف السيسي ان مصر تخوض حربا ضروس ضد الارهابيين، وأن يأتي على رأس التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدا قدرتها على مواجهته، ووجه تحية لارواح شهداء الوطن.