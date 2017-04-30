القاهرة - اخبار مصر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 من قدامي النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال , وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى , بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالقوى العاملة .

كما تسلم الرئيس السيسى من رئيس عمال مصر خلال الاحتفال بعيد العمال ، درع الاتحاد تعبيرًا عن دعم عمال مصر وقيادتهم له، وهو على شكل نصف دائرة يضم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بصورة الرئيس.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأحد بمناسبة عيد العمال بحضور الرئيس السيسي وتضمنت قائمة المكرمين كلا من محمد بهاء الدين محمد رضوان أخصائي شئون الأفراد بشركة أسمنت طره, وصالح محمد صالح حمدان, رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد, وإسماعيل إبراهيم فهمي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي

ووزير القوي العاملة الأسبق, والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان, رئيس الاتحاد التعاوني العربي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , وخالد عبد اللطيف عيش , رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

كما يمتد التكريم ليشمل أحمد يوسف عبد الله أحمد , بشركة حلوان للمسبوكات , مصنع 9 الحربي, وجلال أحمد حسنين محمد محروس, نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية , بالشركة العامة للمعادن بالمعاش , ومني عبد المعطي عبد الله نصار رئيس قسم الشئون الإدارية بالشركة المصرية للاتصالات, وميلاد نجيب خلة جندي, بالهيئة القومية للبريد, واسم المرحوم السيد حلمي علي الشامي, أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر, ويتسلم الوسام نجله أحمد.

وكرم الرئيس السيسي أيضا اثنين من العاملين بوزارة القوى العاملة لاسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما وهما : محمد السيد قنديل مدير ميرية القوي العاملة

بالإسكندرية , وعصمت محمد بخيت شحاته ملاحظ حرفيين الحركة والنقل سابقا.