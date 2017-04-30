قنا- أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم من ضبط عاطل بحوزته 2000 جرام من نبات البانجو المخدر و26 ألف جنيه وضبط عاملين بحوزتهما بندقية خرطوش وفرد روسي محلي الصنع وعدد من الطلقات في 3 وقائع منفصلة بمراكز نجع حمادي وقوص وقنا .

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط عاطل يدعي ” و ز ” 29 عاما مقيم بمنطقة الزبيدي بدائرة قسم قنا وبحوزته 2000 جرام من نبات البانجو المخدر و26 ألف جنيه وبمواجهته أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات تجارته الغير مشروعة .

كما تم ضبط عامل بمركز نجع حمادي يدعي ” ح أ ” 29 عاما وبحوزته بندقية خرطوش وآخر بمركز قوص يدعي ” م م ” 38 عاما وبحوزته فرد روسي محلي الصنع و3 طلقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حدة فيما تولت النيابة العامة التحقيق .

في نفس السياق تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا اليوم من ضبط اثنين من أصحاب البقالة بحوزتهما 720 كيلو جراما من البسكويت مجهول المصدر وبدون فواتير و100 كيلو جراما من الأرز قبل بيعها في السوق السوداء بجانب ضبط 16 قضية تموينية أخرى متنوعة .