القاهرة - أخبار مصر

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ان الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من وضع 3 مشروعات لقوانين تخص العمال، وانه تم تعيين نحو 69 ألف شخص منهم اكثر من 3 الاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح سعفان، خلال كلمته في الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في فندق الماسة اليوم الاحد، الارهاب لن ينال من عزيمة المصريين، وقدم التحية لكل مصري فقد عزيز لديه في سبيل وطنه.

وأكد سعفان ان عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن ومستقبل مصر سيتحقق بعطائهم المتواصل، وقدم التحية لكل عامل في مصنعه وتحية لكل يد تبني على هذه الارض.