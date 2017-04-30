العين السخنة - أش أ

أكد مسؤول رفيع المستوى فى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة أن مصر تعد دون شك فى صدارة الدول الافريقية والشرق أوسطية فيما يخص كفاءة استخدام المياه .

واوضح الدكتور أيمن عياد مدير برنامج المياه واستخداماتها فى بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر إن مصر تتمتع بنظام مائى فيما يخص الرى ومياه الشرب يتسم بقدر كبير من التعقيد والانضباط فى ذات الوقت، مشيرا إلى أن هذه الكفاءة المصرية تمتد كذلك إلى عملية إعادة تدوير المياه بمستوياتها المختلفة.

وشدد على أن ” مياه الشرب فى مصر آمنة ” وفقا لكل الدراسات التى تتم والعينات التى يتم أخذها من من مخارج محطات المياه بنسبة تتجاوز 99،9 فى المائة وهى نسبة ممتازة.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية للدكتور أيمن عياد أحد أبرز خبراء المياه الدوليين على هامش ورشة العمل الأولى من نوعها التى نظمها الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واليونيسيف والتى تعقد حاليا على مدار ثلاثة أيام بالعين السخنة بمشاركة العديد من الفرق الجامعية التى شاركت فى المسابقة القومية الابداعية لتصميم حملة إعلامية لترشيد استهلاك مياه الشرب وذلك لتأهيل وإعداد جيل جديد من طلاب كليات الإعلام المصرية قادر على ابتكار وتوجيه وإدارة حملات إعلامية ناجحة تسهم فى مواجهة التحديات القائمة ومن بينها ترشيد استهلاك المياه .