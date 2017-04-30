باريس - د ب أ

عزز فريق موناكو موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تولوز 3-1، امس السبت، في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ونجح موناكو في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية، ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وتقدم أولًا تويفونين بهدف لتولوز في الدقيقة 46، ثم تعادل كميل جليك لموناكو في الدقيقة 49، وتكفل كليان مبابي وتوماس ليمار بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 64 و75.

ورفع موناكو بذلك رصيده إلى 83 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد تولوز عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.