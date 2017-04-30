مدريد - رويترز

تغلب ريال مدريد بصعوبة 2-1 على فالنسيا امس السبت ضمن الجولة ال`35 للدوري الإسباني لكرة القدم.

ولعب مارسيلو دور المنقذ لريال مدريد بعد أربع دقائق من استقبال فريقه لهدف التعادل من بلنسية عن طريق داني باريخو الذي كان سيوجه لطمة قوية لآماله في أول لقب منذ 2012.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول في خمس مباريات بالدوري ليضع ريال في المقدمة في الدقيقة 27 لكن في الشوط الثاني أضاع ركلة جزاء أنقذها الحارس دييجو الفيس الذي تصدى بذلك لسادس ركلة جزاء هذا الموسم وهو رقم قياسي في الدوري.

وسبب بلنسية ازعاجا لريال عندما سدد سانتي مينا في إطار المرمى في الدقيقة الأولى وتعادل الضيوف في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة من ركلة حرة نفذها باريخو لاعب أكاديمية ريال السابق الذي أعاق لوكا مودريتش في ركلة الجزاء المحتسبة لأصحاب الأرض.

وسجل مارسيلو هدف الانتصار على الفور بعدما انطلق لداخل الملعب من اليسار قبل أن يسدد بقدمه اليمنى الأضعف في شباك الفيس ليستفيد ريال في صراعه على اللقب من هدف حاسم آخر في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد , بعدما استعاد برشلونة صدارة الترتيب سريعا من الغريم التقليدي ريال مدريد .

حيث بات رصيد برشلونة 81 نقطة بعد فوزه على اسبانيول 3-0 متفوقا بفارق المواجهات المباشرة والأهداف على ريال مدريد “الفريق الملكي” الذي تتبقى له مباراة مؤجلة

أمام سيلتا فيجو.

أما فالنسيا فتجمد رصيده عن 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستعد اتليتيكو مدريد لذهاب قبل نهائي دوري أبطال اوروبا ضد ريال باكتساح لاس بالماس 5-صفر خارج ملعبه بفضل هدفين من كيفن جاميرو، أولهما في الدقيقة الثانية من المباراة، إضافة لأهداف من ساؤول نيجيز وتوماس بارتي وفرناندو توريس.

لكن الأمور لم تكن كلها سهلة لفريق المدرب دييجو سيميوني إذ فقد خوسيه خيمنيز بسبب الإصابة لينضم إلى الغائبين خوانفران وشيمه فرساليكو قبل الرحلة القصيرة يوم الثلاثاء لاستاد سانتياجو برنابيو.