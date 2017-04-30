اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت سفيرة مصر السابقة بالفاتيكان وفاء وسيم ان دولة الفاتيكان وهى اصغر دولة فى العالم من حيث المساحة وعدد السكان لها دور مزدوج سياسيى ودينى واشارات الى ان سكان المدينة لايزيد عددهم عن 800 شخص لايوجد منهم طفل يحمل جنسية الفاتيكان فدور الدولة روحى للحفاظ على المذهب الكاثوليكى وتابعيه فى كل العالم فهى تحاول ان تؤثر على عقول ووجدان التابعين من خلال الممارسات الدينية والعلاقات الثنائية المباشرة بدولهم

واضافت السفيرة وفاء وسيم فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد انها بتوليها المنصب عادت العلاقات المصرية بالفاتيكان الى سابق عهدها من الحيوية بعد فترة توتر اثناء تولى البابا السابق المسؤولية واشارت الى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للفاتيكان فى نوفمبر 2014 والتى كانت نقطة بداية جيدة وانطلاقة فى العلاقات حيث وجه الدعوة الرسمية للبابا فرنسيس الثانى لزيارة مصر كما قدم الامام الاكبر شيخ الازهر الدعوة لقداسته لزيارة مصر اثناء زيارته للفاتيكان عام 2016 واكدت ان الدعوة من كليهما كانت تهدف للتنسيق السياسى والدينى بين مصر والفاتيكان راس الكنيسة الكاثولكية فى العالم كما وقعت الكنيستين المصرية الارثوذكسية والفاتيكان اتفاقيات دينية جيدة للتنسيق بين الجانبين تعبر عن الحميمية بين المذاهب المسيحية

واشارت الى تواصل البابا فرنسيس الثانى مع المسيحيين المصريين من المذهب الكاثوليكى وكل اصحاب المذهب من القائمين فى مصر ودعوته لهم بممارسة الدين بالانخراط فى سلك الرهبنة للعودة الى الدين ومكافحة ظاهرة الالحاد والابتعاد عن الديانات السماوية واكدت ان القيم السماوية واحدة وان اختلفت فى العقائد

والشرائع واشارت الى فرحة البابا فرنسيس واغتباطه الشديد بزيارة مصر ارض السلام التى وصفها انها هبة الله للدنيا وشدد على التسيق بينها وبين الفاتيكان فى بحث القضايا التى تهم الانسانية ولينطلق منها الدعوة ضد العنف ودعوة للتعايش والالفة

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا