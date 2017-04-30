نشرة الصباح من اخبار مصر
القاهرة - اخبار مصر
اهم الاخبار:
– الكنيسة تصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص “سر المعمودية”
– خالد الجندي يؤكد ان زيارة البابا اعادت الدور الروحي لرجال الدين
– “الأوقاف”: التحقيق مع إمام “السيدة نفيسة” لظهوره بالاعلام دون موافقتنا
– وسائل الاعلام الدولية تعرض تقارير لمحطات زيارة بابا الفاتيكان لمصر
– وكيل النواب: زيارة البابا رسالة ضد التطرف والارهاب من ارض السلام
– “الخارجية الإيطالية”: لن نسمح مرة أخرى أن تجنح ليبيا للفوضى
– مصرع 12 شخصا وإصابة 17 في اشتباكات بدارفور
– البشير يكشف عن مساع لتدخل الخرطوم لحل أزمة جنوب السودان
– السراج يحدد شروط الخروج من الأزمة الاقتصادية
– تحطم طائرة كوبية من طراز “أنطونوف-25” على متنها نحو 40 شخصا
– محمد منير لـ”بابا الفاتيكان”: زيارتك زادت مصر قداسة
– جيهان السادات تكشف تفاصيل لقائها مع “قارئ الكف”
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