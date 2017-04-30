القاهرة - اخبار مصر

اهم الاخبار:

– الكنيسة تصدر بيانًا توضيحيًا بخصوص “سر المعمودية”

– خالد الجندي يؤكد ان زيارة البابا اعادت الدور الروحي لرجال الدين

– “الأوقاف”: التحقيق مع إمام “السيدة نفيسة” لظهوره بالاعلام دون موافقتنا

– وسائل الاعلام الدولية تعرض تقارير لمحطات زيارة بابا الفاتيكان لمصر

– وكيل النواب: زيارة البابا رسالة ضد التطرف والارهاب من ارض السلام

– “الخارجية الإيطالية”: لن نسمح مرة أخرى أن تجنح ليبيا للفوضى

– مصرع 12 شخصا وإصابة 17 في اشتباكات بدارفور

– البشير يكشف عن مساع لتدخل الخرطوم لحل أزمة جنوب السودان

– السراج يحدد شروط الخروج من الأزمة الاقتصادية

– تحطم طائرة كوبية من طراز “أنطونوف-25” على متنها نحو 40 شخصا

– محمد منير لـ”بابا الفاتيكان”: زيارتك زادت مصر قداسة

– جيهان السادات تكشف تفاصيل لقائها مع “قارئ الكف”