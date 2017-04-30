صحافة مصرية: الثلاثاء آخر موعد للتحويل بالإسكان الاجتماعى
أخبار مصر - الاحد 30 ابريل 2017
– الصحة : فتح باب التسجيل لمدة أسبوع بحركة تكليف الأطباء بمنحة مصرية
– وزير التعليم العالي : لازيادة في المصروفات علي 10% بالجامعات الخاصة
– الرئيــــــس في وداع بــابــا الفاتيكــــــان
الاهرام
– الرئيس يكرم عددا من النقابيين والعاملين فى عيد العمال اليوم
– الثلاثاء آخر موعد للتحويل بالإسكان الاجتماعى
– «الوطنية للصحافة»: سن الـ 60 ليس عائقاً أمام رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية
– 25 ألفا يشاركون فى قداس بابا الفاتيكان باستاد الدفاع الجوى
– بطريرك الكاثوليك بمصر للبابا فرانسيس: زيارتكم يلخصها شعار «بابا السلام فى مصر»
– الفريق حجازى يلتقى المبعوث الدولى لليبيا
– النمنم : زيارة بابا الفاتيكان لمصر حج من أجل السلام
– لا ستامبا الإيطالية : الزيارة إشارة قوية لرفض العنف
– الصحة : فتح باب التسجيل لمدة أسبوع بحركة تكليف الأطباء بمنحة مصرية
الاخبار
– السيسي يوجه لتشكيل مجموعة من الشباب لتحفيز الأداء الحكومي
– الهيئات القضائية تؤكد التزامها بتعديلات «اختيار رؤسائها»
– ‘بعثة صندوق النقد في القاهرة لبحث الشريحة الثانية من القرض’
– ‘السيسي خلال استقباله الرئيس الفلسطيني: نسعي إلي حل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين’
– ‘وزير التعليم العالي : لازيادة في المصروفات علي 10% بالجامعات الخاصة’
– ‘الشريف: مهلة أسبوعاً لتحديد أماكن «عربات المأكولات» بالميادين’
الجمهورية
– الرئيــــــس في وداع بــابــا الفاتيكــــــان
– القوات المسلحة خلال 16 يوماً: تدمير نفق حدودي بسيناء وضبط 226 متسللاً وطن حشيش ومليوني قرص مخدر
– شبكة عربية موحدة لربط المغرب والمشرق العربي بالخليج
– محافظ القاهرة: رفع كفاءة وحدات الرصد البيئي بالأحياء
– المستشار الدكتور محمد خفاجي: قانون السلطة القضائية الجديد يتعارض مع 10 نصوص دستورية
– مكرم: تدريب الصحفيين الأفارقة مهنيـــــــــــــاً وليــــــــــــــس سياســـــــــــــــــياً
– افتتاح موسم الصيد بالبردويل
أضف تعليقاً