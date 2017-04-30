أخبار مصر - الاحد 30 ابريل 2017

– الصحة : فتح باب التسجيل لمدة أسبوع بحركة تكليف الأطباء بمنحة مصرية

– وزير التعليم العالي : لازيادة في المصروفات علي 10% بالجامعات الخاصة

– الرئيــــــس في وداع بــابــا الفاتيكــــــان

الاهرام

– الرئيس يكرم عددا من النقابيين والعاملين فى عيد العمال اليوم

– الثلاثاء آخر موعد للتحويل بالإسكان الاجتماعى

– «الوطنية للصحافة»: سن الـ 60 ليس عائقاً أمام رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية

– 25 ألفا يشاركون فى قداس بابا الفاتيكان باستاد الدفاع الجوى

– بطريرك الكاثوليك بمصر للبابا فرانسيس: زيارتكم يلخصها شعار «بابا السلام فى مصر»

– الفريق حجازى يلتقى المبعوث الدولى لليبيا

– النمنم : زيارة بابا الفاتيكان لمصر حج من أجل السلام

– لا ستامبا الإيطالية : الزيارة إشارة قوية لرفض العنف

– الصحة : فتح باب التسجيل لمدة أسبوع بحركة تكليف الأطباء بمنحة مصرية

الاخبار

– السيسي يوجه لتشكيل مجموعة من الشباب لتحفيز الأداء الحكومي

– الهيئات القضائية تؤكد التزامها بتعديلات «اختيار رؤسائها»

– ‘بعثة صندوق النقد في القاهرة لبحث الشريحة الثانية من القرض’

– ‘السيسي خلال استقباله الرئيس الفلسطيني: نسعي إلي حل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين’

– ‘وزير التعليم العالي : لازيادة في المصروفات علي 10% بالجامعات الخاصة’

– ‘الشريف: مهلة أسبوعاً لتحديد أماكن «عربات المأكولات» بالميادين’

الجمهورية

– الرئيــــــس في وداع بــابــا الفاتيكــــــان

– القوات المسلحة خلال 16 يوماً: تدمير نفق حدودي بسيناء وضبط 226 متسللاً وطن حشيش ومليوني قرص مخدر

– شبكة عربية موحدة لربط المغرب والمشرق العربي بالخليج

– محافظ القاهرة: رفع كفاءة وحدات الرصد البيئي بالأحياء

– المستشار الدكتور محمد خفاجي: قانون السلطة القضائية الجديد يتعارض مع 10 نصوص دستورية

– مكرم: تدريب الصحفيين الأفارقة مهنيـــــــــــــاً وليــــــــــــــس سياســـــــــــــــــياً

– افتتاح موسم الصيد بالبردويل