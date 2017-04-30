أخبار مصر - الاحد 30 ابريل 2017

– بن دغر يتهم إيران بتسليح الحوثيين بالصواريخ البالستية

– روسيا تبدي استعدادها للتعاون مع أمريكا في أزمة سوريا

– الجبوري يدعو لإغاثة الموصل جواً وسط تفاقم أزمة النزوح

الاتحاد

– الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي «الريان» في حضرموت

– كوريا الشمالية تتحدى العالم بتجربة صاروخية فاشلة

– السعودية: إحباط محاولة تهريب أسلحة من اليمن

– مصرع 3 عناصر من «القاعدة» بغارة أميركية في شبوة

– بن دغر يتهم إيران بتسليح الحوثيين بالصواريخ البالستية

– ارتياح مغربي لقرار مجلس الأمن حول الصحراء

المدينة

– توافق أوروبي على استراتيجية مفاوضات «بريكست»

– العراق يطلب دعماً أمريكياً في معركة الموصل

– بابا الفاتيكان: السلام والحوار شعار جميع الأديان

– ترامب: بيونغ يانغ لم تحترم رغبات الصين

– روسيا تبدي استعدادها للتعاون مع أمريكا في أزمة سوريا

– المرشحون: نظام الولي الفقيه فاسد

الخليج

– ألمانيا: وقوفنا إلى جانب «إسرائيل» لا يعني تجاهل حقوق الفلسطينيين

– اجتماع يناقش القضايا الأمنية والعسكرية بسيئون

– اشتباكات بين الحوثيين وشيخ قبلي في صنعاء

– السعودية تحبط تهريب كمية كبيرة من الأسلحة من اليمن

– حريق يلتهم مقراً ل«الإصلاح» في لحج

– دعوات لتوحيد قبائل سيناء في مواجهة ميليشيات «داعش» الإرهابية

– لافروف: موسكو مستعدة للتعاون مع أمريكا بشأن سوريا

– الجبوري يدعو لإغاثة الموصل جواً وسط تفاقم أزمة النزوح