القاهرة - اخبار مصر

كشف الشيخ خالد الجندي، من علماء الأزهر الشريف، أن صورة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وهو يحتضن شيخ الأزهر صورة العمر، وليس للعام الحالي فقط.

وأضاف الداعية الأزهري خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء dmc” السبت، أن نجاح الزيارة الحقيقي يكمن في استعادة الدور الروحي لرجال الدين، لافتًا إلى أن رفض تجول بابا الفاتيكان بسيارة مصفحة رسالة للعالم أن مصر آمنة وبلد السلام، فضلًا عن أن فرنسيس أعاد المياه لمجاريها بعد قطيعة بين مصر والفاتيكان لمدة 7 سنوات.، بحسب وسائل اعلام محلية.