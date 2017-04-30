إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

-الجيش الأمريكي ينشر قوات على حدود سوريا مع تركيا !

-السلطات التركية تحجب موقع ويكيبيديا !

واشنطن بوست:

تحت عنوان الجيش الأمريكي ينشر قوات على حدود سوريا مع تركيا !

أشارت الجريدة لنشر الجيش الأمريكي قوات في منطقة الحدود بين تركيا وسوريا التي شهدت في الآونة الأخيرة تبادلا لإطلاق النار بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد سوريين.

وقد شوهدت ثلاث عربات مصفحة أمريكية الجمعة تجوب منطقة الحدود بالقرب من بلدة الدرباسية في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة.

يذكر أن هناك تحالفا بين الولايات المتحدة ووحدات حماية الشعب الكردي في الحرب على ما تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية الذي فرض أيديولوجيته على المناطق التي سيطر عليها في سوريا.

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان السلطات التركية تحجب موقع ويكيبيديا !

أشارت الجريدة لحجب السلطات التركية موقع ويكيبيديا الموسوعي الإلكتروني، الأوسع انتشارا بين موسوعات الإنترنت، داخل البلاد ولم يتضح سبب الحجب حتى الآن.

وقالت جماعة “توركي بلوكس” إن الموقع حُجب منذ الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينيتش، بأمر من السلطات التركية ، ولم يتمكن أي من سكان مدينة اسطنبول من الدخول على الموقع منذ الصباح دون استخدام تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة.