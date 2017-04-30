إعداد و ترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

-البابا فرانسيس يترأس قداسا بحضور الآلاف في القاهرة !

-لوبان تعد منافسها السابق برئاسة الوزراء إذا فازت في الانتخابات الفرنسية !

صنداى تايمز:

تحت عنوان البابا فرانسيس يترأس قداسا بحضور الآلاف في القاهرة !

اشارت الجريدة ترأس البابا فرانسيس قداسا حضره الآلاف من الكاثوليك في ملعب عسكري بالعاصمة المصرية القاهرة، وقد أقيم القداس في ملعب تابع للقوات المسلحة باللغتين العربية واللاتينية، ويتضمن عظة يلقيها البابا فرانسيس ، كما دعا البابا خلال القداس إلى مواجهة التعصب الديني.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من مقتل العشرات في هجومين على كنيستين في مصر.

يذكر أن زيارة البابا فرانسيس لمصر تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان وهي أول زيارة لبابا الكاثوليك منذ عام 2000 بعد زيارة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

الصنداى تلجراف :

وتحت عنوان لوبان تعد منافسها السابق برئاسة الوزراء إذا فازت في الانتخابات الفرنسية !

أشارت الجريدة لقول مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، إنها ستجعل منافسها السابق، نيكولا دوبون إينيون، رئيسا للوزراء إذا فازت بالانتخابات الرئاسية في مرحلتها الثانية.

وقد اختارت لوبان زعيم حزب “فرنسا الواقفة” القومي، دوبون إينيون، من أجل استقطاب الناخبين الذين صوتوا له في المرحلة الأولى.

كان قد سبق أن أعلن دوبون إيمنيون دعمه للمرشحة لوبان في مواجهة إمانيول ماكرون مرشح الوسط، في الانتخابات المقررة يوم 7 مايو القادم ، ولكن تعيين رئيس الوزراء في فرنسا ليس بيد رئيس الجمهورية وحده، إذ لابد أن يكون من الأغلبية البرلمانية، التي هي حاليا للحزب الاشتراكي.