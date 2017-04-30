طرابلس - أ ش أ

تلقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي , فايز السراج , اتصالا هاتفيا من انجيلينو ألفانو وزير الخارجية الإيطالي جدد خلاله موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني , مؤكدا على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية.

وقال الوزير الإيطالي خلال الاتصال , إن إيطاليا لن تسمح مرة أخرى أن تجنح ليبيا للفوضى وإلى تداعيات من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الأوضاع .

وأعرب الفانو عن ارتياح إيطاليا للأجواء التي سادت اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي خلال اليومين الماضيين بروما .

من جهته أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعمق علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين .. معبراk عن تقدير المجلس الرئاسي للجهود التي تبذلها إيطاليا في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا, ووقوفها الدائم مع الشعب الليبي وتشجيعها على الحوار بين الفرقاء السياسيين كافة , مؤكدا على أن حل الأزمة الراهنة في ليبيا يستدعي وقف التصعيد بإشكاله كافة والجلوس إلى طاولة الحوار.