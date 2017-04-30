القاهرة - اخبار مصر

اكد الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف: إنه تمت إحالة الشيخ عبدالله رشدي للتحقيق بسبب مخالفات إدارية، لافتًا إلى أن المخالفة متعلقة بظهوره الإعلامي دون الحصول على موافقة رسمية من رئيس القطاع الديني.

وأضاف “طايع”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” على “المحور”، مساء السبت، أن المخالفات الإدارية لا تتعلق بتخطيه السياق المتفق عليه في تصريحاته الإعلامية، وما يتعلق بالأزهر الشريف، لافتًا إلى أن المخالفات تتمثل في عدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف والغياب عن المسجد.

وشدد على أنها أمور إدارية بحتة، وأن ظهوره الإعلامي هو مسئول عنه.، واضاف قائلا “لم نمنع أو نملي على الشيخ عبدالله رشدي شروطًا معينة في أحاديثه الإعلامية”.

الشيخ عبدالله رشدي يرد

من جانبه كشف الشيخ عبدالله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، حقيقة إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، مؤكدًا أنه باقٍ في مسجده، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، ونفى تعرضه لجزاءات.

وقال رشدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، إنه أحيل للتحقيق بوزارة الأوقاف، بسبب مذكرة إدارية قدمت ضده، وليس بسبب ظهوره الإعلامي، لافتًا إلى أنه تم إغلاق التحقيق في تاريخه وساعته.

واستطرد: لن يتم إيقافي عن وظيفتي وأديت خطبة الجمعة في مسجدي، مشددًا على أنها مخالفات إدارية عادية.، بحسب وسائل اعلام محلية.