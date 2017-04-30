القاهرة - اخبار مصر

اكد السيد محمود الشريف ، وكيل أول مجلس النواب ، أن زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للقاهرة بعثت برسائل للعالم كله وبكلمات واضحة وصريحة أن مصر بلد السلام والأمن والاستقرار ومهد الحضارات والأديان السماوية، وأنها تعد دولة نموذجية للتعايش السلمى بين أصحاب الرسالات السماوية.

وقال ” الشريف ” فى بيان له مساء السبت، إن هذه الزيارة بمثابة رسالة ضد التطرف والارهاب من ارض السلام، ووضعت المجتمع الدولى وجميع منظماته أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله.

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان هو رجل محب وعاشق لمصر وشعبها، مؤكدا أنه يكفى جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية شرفا أن قداسته أنهى كلمته قائلا: “تحيا مصر وهذا دليل قاطع على حبه واحترامه لمصر وشعبها وقائدها ودورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.