برشلونة - أ ش أ

قاد المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز فريقه برشلونة للفوز بـ “دربي كتالونيا” على حساب الجار إسبانيول بثلاثية نظيفة، واستعادة صدارة الليجا، مساء السبت، على ملعب “كورنيلا إل برات” ضمن الجولة الـ 35 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتمكن سواريز من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50 مستفيدا من خطأ مدافع إسبانيول في إرجاع الكرة للحارس دييجو لوبيز ليقتنص الأوروجوائي الكرة، وينطلق بها قبل أن يضعها بمهارة بوجه القدم في الشباك.

ثم أضاف الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 77، وقبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق، منح خطأ دفاعي آخر من أصحاب الأرض البلاوجرانا الهدف الثالث عن طريق سواريز أيضا، بعدما فشل آرون كاريكول في تشتيت كرة عرضية لتتهيأ أمام سواريز الذي راوغ لوبيز وأسكن الكرة في الشباك.

ووضعت هذه الثنائية حدا لصيام “القناص” عن التهديف الذي دام لأربعة مباريات متتالية في الليجا ليرفع رصيده لـ 26 هدفا خلف زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 33 هدف.

وبهذه النتيجة تتواصل لعبة الكراسي الموسيقية بين الغريمين التقليديين، بعدما استعاد الفريق الكتالوني صدارة الترتيب سريعا من الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي حقق هو الآخر فوزا بشق الأنفس على حساب فالنسيا (2-1)، حيث بات رصيده 81 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة والأهداف على الفريق الملكي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

في المقابل، تجرع “البلانكي أزول” خسارتهم ال`11 هذا الموسم ليتجمد رصيدهم عند 50 نقطة في المرتبة التاسعة.