وكالات

تحولت عجوز ثمانينية إلى نجمة في الصين، بعد أن امتهنت عرض الأزياء في سن متأخرة، بفضل الشبه بينها وبين ملكة بريطانيا.

وكانت تشينج سوزهين (85 عامًا) تعمل كمزارعة في الماضي، لكنها أطلقت العنان مؤخرًا لنفسها للعمل في مجال الأزياء، وذلك بعد أن نشر حفيدها صورها على مواقع التواصل الإجتماعي، واكتسبت هذه الصور شهرة كبيرة، لأن الكثيرين يعتقدون أنها تشبه الملكة إليزابيث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول الحفيد دينج جواليانج (31 عامًا) إن الجميع بمن فيهم الأهل والأصدقاء، يعتقدون أن جدته تشبه ملكة بريطانيا التي تكبرها بنحو 6 سنوات إلى حد بعيد. لذلك قرر أن يجعلها ترتدي ملابس مشابهة لملابس الملكة، والتقط لها صورًا بوضعيات مماثلة لها.

وبعد التقاط الصور، قام دينج بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي الصينية مثل ويبو، وسرعان ما انتشرت هذه الصور، ولم يجد مستخدمو هذه المواقع صعوبة في تمييز الشبه بين تشينج من جهة، وملكة بريطانيا التي تعد من أشهر الشخصيات المالكة في أوروبا من جهة أخرى.

ويصف دينج جدته التي تملك 7 أبناء و15 حفيدًا و17 ابن حفيد بأنها سيدة ذات إرادة قوية ومستقلة، وتعمل بجد رغم كبر سنها، وذلك بعد أن عاشت ظروفًا قاسية في حياتها، حيث توفي والدها وهي بعمر 9 سنوات، وهجرها زوجها وهي بعمر 40 عامًا، واضطرت للاعتناء بأبنائها السبعة لوحدها.

وبعد أن وصل جميع أبنائها إلى سن الشباب، تمكنت تشينج من بناء حياتها الخاصة بنفسها، وراحت تسافر إلى العديد من المدن الصينية، قبل أن تجد ضالتها في الآونة الأخيرة، وتتحول إلى العمل في مجال الأزياء.